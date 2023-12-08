В Киеве срочно закрыли часть станций метро из-за разгерметизации твунеля: подробности (видео)

В Киеве в связи с срочным ремонтом на перегонном тоннеле между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" закрыли несколько станций метро. Движение поездов метро на участке между станциями "Теремки" — "Демеевская" уже остановлено из-за разгерметизации тоннеля и вытока воды на пути.

Об этом сообщает в Telegram пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КГГА проинформировали, что восстановительные работы будут продолжаться около 6 месяцев.

Поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" - "Лыбидская". "Дублирующие маршруты наземного транспорта заработают ориентировочно в течение двух часов", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на полгода закроют движение на одной из веток метро.

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