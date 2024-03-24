В Китае археологи обнаружили 174 гробницы 'периода воюющих государств', содержавших многочисленные артефакты (фото)

Археологи раскопали большое кладбище, принадлежащее периоду Воюющих царств в Китае, достигающем более 2200 лет назад. С помощью Института культурных реликвий и археологии провинции Хубэй и Муниципального института Сяньян были раскопаны многие древние гробницы и обнаружены более 500 артефактов, включая выдающийся набор оружия.

Это открытие не только проливает новый свет на древнюю китайскую жизнь, но указывает на важность периода Воюющих царств в формировании культуры Китая, сообщает ArchaeologyMag.

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Раскопки, проведенные вблизи деревни Денчен в провинции Хубэй, раскрыли 176 гробниц, большинство из которых принадлежат к периоду Воюющих царств. Среди них выделяются гробницы M1, M2 и M3, отличающиеся большим размером и сложной структурой. Они содержат много ценных захоронений, включая остатки разрушенных гробов и бронзовые предметы.

Эти гробницы также содержат остатки лошадей, похороненных вместе с колесницами, свидетельствуя о высоком статусе погребенных лиц. В общей сложности, коллекция артефактов, найденных на сайте, включает более 500 предметов, начиная от ритуальных вещей до предметов быта, предоставляющих ценную информацию о культуре и обычаях того времени.

Период Воюющих царств, длившийся с 475 по 221 год до нашей эры, был временем интенсивных войн и значительного военного прогресса в Китае.

Напомним, археологи обнаружили доказательства пирсинга на остатках доисторических людей.

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