В Китае нашли 40 гробниц в возрасте 5000 лет

В городе Чанчжоу, восточной провинции Цзянсу в Китае, археологи обнаружили 40 гробниц, несколько построек на сваях и колодцев, в возрасте 4500-5500 лет.

Эти раскопки, проведенные на площади 1,5 млн м² в дельте реки Янцзы, раскрыли артефакты, такие как керамика и хорошо сохранившиеся изделия из нефрита.

Об этом сообщает Синьхуа.

Местность отражает этап перехода от культуры Сунцзе к Лянчжу, открывая новые возможности для изучения развития цивилизации в дельте Янцзы.

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Дельта Янцзы, считается колыбелью китайской цивилизации, является областью, где более 5000 лет назад сформировались первые протогосударственные образования и культуры, определившие современную китайскую нацию. Обнаруженные артефакты подтверждают непрерывность существования китайской цивилизации в течение 5000 лет. Сегодня дельта Янцзы - экономический центр Китая и один из самых густонаселенных регионов в мире.

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