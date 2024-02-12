В Китае нашли древние захоронения с артефактами для гадания

Недавние археологические раскопки в Пуяне, Китай, раскрыли тайны древнего города Гань, процветавшего на протяжении Воюющих Царств (475 г. до н.э. – 221 г. до н.э.) до династии Хань (206 г. до н.э.). – 220 г. н.э.). Эти находки дают ценную информацию о жизни людей того времени, их верованиях и ритуалах.

Об этом пишет Arkeonews.

Археологи обнаружили более 40 захоронений, датируемых периодом династии Хань. Длинные и узкие гробницы содержали множество погребальных артефактов, таких как шахматные фигуры, глиняная посуда и бронзовые зеркала.

Особенно интересны 10 костяных табличек с надписями в системе счисления "Десять небесных стеблей и двенадцать земных ветвей", или Тяньгань Дижи. Эта система использовалась для отсчета времени со времен династии Шан (около 1000 до н.э.).

Наличие киноварной краски на табличках делает их редкими. Этот факт, а также то, что кости оракула имеют полный цикл Небесных Стеблей и Земных Ветвей, подчеркивает их историческую ценность.

Вопреки расхожему мнению, что кости оракула использовались только для календаря, эксперты утверждают, что они имели и другое назначение. Ценный материал, из которого они изготовлялись, вероятно, использовался для "гадания" и "древних жертвенных церемоний".

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Раскопки раскрыли, что Гань когда-то был вассальным государством при династии Западная Чжоу. Подобно Гани, в Пуяне был основан еще один древний город - Ци, датируемый периодом Весеннего и Осеннего времени (770 г. до н.э. - 476 г. до н.э.).

Открытия в Пуяне дают ценную информацию о градостроительной и строительной системах династии Хань, а также о культурных практиках и ритуалах гадания Западной династии Хань.

Раскопки в Пуяне не только раскрыли новые страницы истории древнего Китая, но и позволяют нам заглянуть в жизнь людей того времени, их верования и ритуалы.

Ученые исследовали первые пещерные приюты, в которых 13 тысяч лет назад жили первооткрыватели Южной Америки.

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