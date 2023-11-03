В Китае нашли останки рыб-вампиров, которым 160 млн лет (фото)

На востоке Китая нашли остатки древних миногообразных созданий, хорошо сохранившихся, несмотря на то, что ей 160 миллионов лет.

Как сообщается в научном журнале Nature Communications, эти миноги были страшными хищниками и, вероятно, уже прошли текущий жизненный цикл группы, включающий фазу метаморфоза.

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Ученые Фэйсянь Ву и Чи Чжан из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук и Филипп Жанвье из Национального музея естественной истории (Франция) отметили, что подобные создания появились около 360 млн лет назад в девонский период (419,2-3,9 млн лет назад). Они присасывались к своей добыче и высасывали из нее кровь и другие жидкости.

Как пишет Live Science, найденные в Китае окаменелости относятся к юрскому периоду (201,3–145 млн лет назад). Ученые отметили, что найденные окаменелости относятся к представителям двух разных видов.

Их назвали Yanliaomyzon occisor и Y. ingensdentes. Видовые имена соответственно можно перевести как "убийца" (из латыни) и "большие зубы" (из греческого).

Yanliaomyzon occisor – самая большая особь из ранее найденных останков миноговидных. Она могла достигать 64,2 см в длину. Виды, ныне живущие, разнообразных могут быть длиннее. Например, длина Petromyzon marinus – 120 см, а Entosphenus tridentatus – 85 см.

"Судя по тому, как выглядит их ротовой аппарат, они вряд ли были паразитами, или хищниками. У Yanliaomyzon occisor и Y. ingensdentes много общих черт с ныне живущими видами. Ученые предположили, что к юрскому периоду размеры миногообразных увеличились в связи с хищническим образом жизни", – пишет издание.

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