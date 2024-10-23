В Китае нашли яйцо динозавра в возрасте 80 миллионов лет

Уникальное археологическое открытие было сделано на строительной площадке в городе Ганьчжоу, где ученые обнаружили редчайшую кладку яиц динозавра, возраст которых достигает 80 миллионов лет.

Находка 2021 года включает в себя шесть яиц неизвестного ранее вида динозавров, обнаруженных в отлично сохранившемся гнезде. Наиболее впечатляющим является размер лучше сохранившегося экземпляра - всего 29 миллиметров, что делает его самым маленьким известным яйцом динозавра в мире. Об этом пишет журнал Historical Biology.

Подробный анализ находки проводился совместными усилиями ученых из Китайского университета геологических наук и Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии. Используя современные неразрушающие методы исследования, ученые сумели изучить структуру яиц, не повреждая их.

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После трехлетнего исследования ученые классифицировали находку как новый род и вид динозавров – Minioolithus ganzhouensis. Открытие сделано в бассейне Ганьчжоу, который считается одним из богатейших мест нахождения ископаемых яиц в мире.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Historical Biology, добавляют важную информацию о разнообразии динозавров и их поведении во время гнездования.

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