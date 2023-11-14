В Китае обнаружили орудия труда первобытных людей в возрасте 2,5 млн лет

На территории Центрального Китая, где расположена одна из древнейших стоянок первобытных людей в Евразии, в возрасте 2,5 миллиона лет, археологи обнаружили несколько десятков каменных инструментов труда.

Информацию об этом передает агентство Xinhua.

Раскопки происходили на стоянке Лунгупо в муниципалитете Чунцин, площадь которой составляет около 1300 квадратных метров. Предполагается, что это место существует от 2 до 2,5 миллиона лет и является одной из древнейших стоянок человека в Евразии.

Это был пятый этап археологических раскопок, которые начались еще в 1985 году.

Во время текущей экспедиции археологи обнаружили значительное количество каменных инструментов труда с выраженными следами ручной обработки, которые использовались первоначальными людьми, которые останавливались на этом месте.

Пока нет сведений о возрасте артефактов. Временные рамки их изготовления удалось точно определить после проведения лабораторных исследований.

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Сообщается, что при раскопках использовались передовые научные и технологические методы, такие как трехмерное цифровое сканирование реликтовых слоев, 3D-моделирование, а также инновации в концепциях, методах и технологиях.

Исследователи ожидают, что результаты экспедиции предоставят важные научные данные по эволюции окружающей среды вблизи стоянки Лунгупо, а также о происхождении и эволюции людей.

Напомним, в Аравии в пустыне нашли гигантский каменный ручной топор в возрасте 200 000 лет.

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