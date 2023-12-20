В Китае обнаружили остатки домов, которым более 4000 лет

В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая археологи обнаружили остатки жилого комплекса, датируемого более 4000 лет назад. Скопление было обнаружено на месте древнего каменного города, который сегодня известен как округ Циншуйхэ.

Эти остатки содержат дом в центре с пятью комнатами в ряд, которые, как полагают, являлись высокопоставленными зданиями культуры Луншань. Об этом сообщает Xinhua.

По словам Сунь Цзиньсона, руководителя регионального научно-исследовательского института культурных памятников и археологии, возглавлявшего археологическую группу, стены этих домов были сделаны из утрамбованной земли, а пол и стены были покрыты белой штукатуркой.

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Во дворе, где стоял дом, археологи обнаружили остатки каменных стен и фундаменты других домов. Они также обнаружили большое количество кусков керамики, костей животных и несколько керамических изделий.

Площадь каменного города занимала около 1,38 миллионов квадратных метров. Культура Луншань была названа в честь селения в восточной китайской провинции Шаньдун, где впервые были обнаружены следы этой культуры.

Напомним, древние люди из человеческих черепов делали себе чаши для питья.

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