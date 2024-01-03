В Китае обнаружили остатки глиняной посуды возрастом 5800 лет (фото)

Археологи в провинции Хэнань в центральном Китае обнаружили множество фрагментов глиняной посуды в форме черепицы. Он, возможно, является древнейшими керамическими плитками, которые датируются примерно 5800 годами.

Фрагменты глиняной посуды, обнаруженные на развалинах Бэйянпина в городе Линбао. Ученые считают, что он использовался на хребтах домов, чтобы предотвратить утечку дождевой воды, сообщает Xinhua.

Меньшие куски глиняной посуды были найдены в предыдущие годы в разных частях развалин, но они были слишком фрагментированы, чтобы определить их конкретное использование.

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С обнаружением больших кусков, похожих на фаянсовую черепицу, археологи предполагают, что объекты в форме черепицы могли служить строительным материалом для крыш. Если предположение можно дополнительно подтвердить, открытие расширит историю китайской глиняной плитки до среднего периода Яншао примерно 5800 лет назад.

Находки также предоставляют важные материалы для изучения истории китайского зодчества и происхождения плитки как строительного материала.

Напомним, в Турции нашли гробницу римской элиты в возрасте 2 тысяч лет.

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