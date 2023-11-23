В Китае распространяется неизвестная респираторная болезнь: количество больных шокирует (видео)

В Китае распространяется загадочное респираторное заболевание, что спровоцировало опасения экспертов по поводу возможной эпидемии "недиагностированной пневмонии". Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) активно принялась за дело и требует от Пекина подробной информации о росте случаев этого загадочного заболевания.

Эксперты опасаются, что Китай может снова стать источником больших неприятностей для всего мира, как это было ровно четыре года назад, когда появились первые сообщения о неизвестной мировой болезни, вызванной новым коронавирусом Covid-19, сообщает Reuters.

ВОЗ напоминает, что еще 13 сентября Национальная комиссия здравоохранения КНР сообщила о росте заболеваемости респираторными инфекциями в стране, но тогда власти Китая объяснили это отменой антиковидных ограничений и циркуляцией известных вирусов гриппа.

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Теперь же, по мнению экспертов, может идти уже об эпидемии неизвестного респираторного заболевания — "недиагностированной пневмонии" у детей, и ВОЗ призвала население Китая принять "меры по снижению риска".

Тем временем больницы по всему Китаю переполнены больными детьми. В школах отменили занятия – пневмонией заболели ученики и учителя.

Отмечается, что больные не кашляют и не имеют никаких симптомов. У них просто высокая температура и диагностируются "узелки в легких".

The Telegraph пишет, что ProMed – обширная общедоступная система наблюдения, отслеживающая вспышки заболеваний людей и животных во всем мире, выпустила сообщение, в котором подробно сообщается об эпидемии "недиагностированной пневмонии" у детей.

В примечании редактора ProMed говорится: "Этот отчет свидетельствует о широкомасштабной вспышке недиагностированной респираторной болезни... Совершенно неясно, когда началась эта вспышка, однако необычно, что такое количество детей пострадало так быстро".

Отмечается, что вспышка может быть связана с Mycoplasma pneumoniae, также известной как "ходящая пневмония".

Напомним, Минздрав Украины утвердил новые рекомендации по вакцинации против коронавируса в 2023-2024 годах. В частности, общерекомендованным курсом вакцинации считается три прививки.

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