В Китае вырастили первую в истории флуоресцентную обезьяну-химеру с помощью стволовых клеток (видео)

В Китае вырастили первую в истории флуоресцентно-зеленую обезьяну-химеру с помощью стволовых клеток. Животное прожило 10 дней, а затем ему провели эвтаназию.

Как сообщается в журнале Cell, детеныш обезьяны был создан путем слияния стволовых клеток яванской обезьяны. Клетки обезьяны были наполнены зеленым флуоресцентным белком, чтобы исследователи могли определить, какие ткани выросли из стволовых клеток.

Это исследование, считают ученые, принесет пользу медицинским исследованиям и сохранению находящихся под угрозой исчезновения видов.

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По словам исследователей, это первое в мире живорождения химеры приматов, созданной с помощью стволовых клеток.

Согласно исследованию, обезьяна была "существенно химерной", с разным, но относительно высоким соотношением клеток, выросших из стволовых клеток по всему телу.

"Обнадеживает то, что наша химера живорожденной обезьяны внесла большой вклад (стволовых клеток) в мозг, что свидетельствует, что этот подход действительно должен быть ценен для моделирования нейродегенеративных заболеваний", — сказал соавтор исследования главный научный сотрудник Института Гуанчжоу Мигель Эстебан.

Он объяснил, что химеры обезьян также обладают потенциальной огромной ценностью для сохранения видов, если они могут быть достигнуты между двумя типами бесчеловечных видов приматов, один из которых находится под угрозой исчезновения.

"Если есть вклад донорских клеток из находящихся под угрозой исчезновения видов в зародышевую линию, можно было бы предположить, что путем разведения животных этих видов можно было бы получить", — добавил Мигель Эстебан.

"Это важное исследование, но я бы не считал его прорывом, поскольку созданы нежизнеспособные химеры", — прокомментировал исследование доцент кафедры молекулярной биологии в Юго-Западном медицинском центре Техасского университета Джун Ву.

Он также заявил, что команда не смогла показать, что стволовые клетки, использованные для создания химер, наследуются потомками, которые понадобятся для создания моделей обезьян для медицинских исследований.

Согласно исследованию, процент стволовых клеток в тканях обезьян колебался от 21 до 92%, со средним показателем 67% в 26 различных типах исследуемых тканей. В мозговой ткани процент был особенно высок.

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