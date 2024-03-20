В китайской деревне раскопали три гробницы династии Цзинь (фото)

Три кирпичные гробницы времен Великой династии Цзинь (1115–1234 гг. н. э.) были найдены в Китае. Захоронения имеют красивые и причудливые настенные фрески.

Несмотря на то, что они были разграблены и повреждены, эти фрески, изображающие человеческие фигуры и флору, демонстрируют художественные мотивы и архитектурные стили, типичные для того периода. Об этом сообщает Ancient Origins.

Расположенные в деревне Цянчэн в районе Лучен Чанчжи, особый интерес представляют гробницы M19 и гробницы M20, обе украшены резными из кирпича арками, дверями, окнами, фигурами, цветочными узорами и надписями, подробно описывающими исторические события.

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Гробница M21 выделяется среди трио с стенами камеры, спроектированными так, чтобы имитировать деревянную конструкцию, демонстрируя уникальный архитектурный подход в комплексе гробницы.

Большая династия Цзинь (1115–1234) была основана чжурчжэньскими племенами Маньчжурии после свержения династии Ляо с помощью династии Сун. Охватывая большую часть внутренней Азии и современный Северный Китай, династия поддерживала систему двойного управления, которая управляла как китайскими территориями, так и кочевыми племенами.

Напомним, в Испании обнаружили 2000-летнюю бронзовую руку с таинственными надписями.

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