В конце апреля и начале мая: в какие дни сажать огурцы, чтобы дали богатый урожай

Когда и как сажать огурцы в открытый грунт

Хотите вырастить вкусные огурцы на даче этим летом? Чтобы летом вырастить на загородном участке огурцы, уже к концу зимы необходимо подготовить почву.

Это только общие рекомендации с сайта apostrophe.ua. Следите за прогнозом погоды и сажайте, когда установится теплая погода.

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Запомните:

Начинайте готовиться уже в конце зимы: грунт, емкости, семена...

Выращивать можно из рассады или без нее.

Сеять в открытую почву лучше всего в конце апреля - начале мая.

Почему тогда?

Огурцы - теплолюбивые, им нужна теплая почва (+10-12°C) и воздух (+16°C).

Ранняя посадка может привести к загниванию семян или долгому прорастанию.

Скорость прорастания зависит от температуры: +20°C - 14 дней +25°C - 10-12 дней +30°C - 7-10 дней



Где сажать?

На солнечном месте, защищенном от ветра.

После капусты, картофеля, лука, томатов, перца или моркови.

Не сажайте после тыквенных!

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