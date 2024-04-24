В конце апреля и начале мая: в какие дни сажать огурцы, чтобы дали богатый урожай
Хотите вырастить вкусные огурцы на даче этим летом? Чтобы летом вырастить на загородном участке огурцы, уже к концу зимы необходимо подготовить почву.
Это только общие рекомендации с сайта apostrophe.ua. Следите за прогнозом погоды и сажайте, когда установится теплая погода.
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Запомните:
- Начинайте готовиться уже в конце зимы: грунт, емкости, семена...
- Выращивать можно из рассады или без нее.
- Сеять в открытую почву лучше всего в конце апреля - начале мая.
Почему тогда?
- Огурцы - теплолюбивые, им нужна теплая почва (+10-12°C) и воздух (+16°C).
- Ранняя посадка может привести к загниванию семян или долгому прорастанию.
- Скорость прорастания зависит от температуры:
- +20°C - 14 дней
- +25°C - 10-12 дней
- +30°C - 7-10 дней
Где сажать?
- На солнечном месте, защищенном от ветра.
- После капусты, картофеля, лука, томатов, перца или моркови.
- Не сажайте после тыквенных!
Лунный календарь:
- Апрель 2024: 18-21 числа
- Май 2024: 9-13, 17-22 числа
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