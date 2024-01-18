В лесах Амазонки нашли долину 2000-летних поселений (фото)

Археологи обнаружили долину древних потерянных поселений в тропических лесах Амазонки, где около 2 тыс. лет назад могли проживать не менее 10 тыс. человек. Это один из самых ранних примеров сельскохозяйственной цивилизации в тропических лесах Южной Америки.

Серию земляных курганов и подземных дорог впервые заметил более 20 лет назад сотрудник Французского национального центра научных исследований (CNRS) Стивен Ройстен. Но к тому времени археологу не удалось понять, что это за конструкции и как они были связаны между собой, пишет Guardian.

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Современные технологии помогли исследователям изучить загадочную находку. Так, с помощью лидера ученые обнаружили сложную сеть построек и дорог, скрытую под пологом Амазонки.

"Это была утеряна долина городов. И это просто невероятно. Недавние открытия показали нам, насколько сложно действительно прошлое у лесов Амазонии. Здесь всегда существовало невероятное разнообразие людей и поселений. И сейчас мы узнаем о них больше", — отметил Ройстен.

Поселение заселяли два оседлых общества — доиспанские культуры киломп и упано. Они жили здесь в период между 500 годами до нашей эры и 300-600 годами нашего времени — период, сравним с эпохой существования Римской империи в Европе.

Оценить точную численность населения сложно. Ученые отмечают, что здесь проживало не менее 10 тыс. жителей, а на пике развития поселения, возможно, до 15 тыс. или даже 30 тыс. человек. Это можно сравнить с примерно численностью населения Лондона римской эпохи — на тот момент крупнейшего города Британии.

Напомним, в Италии обнаружили роскошно украшенные гробницы 2 и 4 века нашей эры.

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