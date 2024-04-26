В лесах Бразилии раздаются пронзительные крики о помощи: ученые нашли тех, кто эти звуки издавал

Ученые обнаружили, что крошечная лягушка, распространенная в бразильских атлантических тропических лесах, издает мощный ультразвуковой крик, который не могут услышать люди. Этот крик, вероятно, используется лягушкой как защитный механизм, чтобы отпугивать хищников.

Лягушка (Haddadus binotatus) – это небольшой вид, самки которого достигают всего 64 миллиметров (2,5 дюйма) в длину. Несмотря на свою крошечность, эти лягушки являются наиболее распространенным видом лягушек в тропических лесах. Это исследование было опубликовано в журнале acta etologica.

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При нападении хищников лягушки-осадники не могут эффективно сражаться. Они используют ультразвуковой крик бедствия, чтобы отпугивать хищников.

Лягушка-осадник является эндемиком бразильских атлантических тропических лесов. Источник: Souza et al., 2024, acta ethologica Лягушка-осадник является эндемиком бразильских атлантических тропических лесов. Источник: Souza et al., 2024, acta ethologica

Этот крик не слышен для людей, но может быть очень неприятным для животных, способных воспринимать ультразвук, таких как летучие мыши, грызуны и некоторые приматы.

Исследователи считают, что широкий диапазон частот крика, а также пугающая вне лягушки, предназначены для того, чтобы отпугивать как можно больше хищников.

Лягушка-осадник является эндемиком бразильских атлантических тропических лесов. Источник: Henrique Nogueira Лягушка-осадник является эндемиком бразильских атлантических тропических лесов. Источник: Henrique Nogueira

"Это исследование показывает, что многие животные могут общаться способами, которые мы не можем воспринимать", – говорит бихевиорист Убират Феррейра Соуза из Университета штата Кампина в Бразилии.

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