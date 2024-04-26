В лесах Бразилии раздаются пронзительные крики о помощи: ученые нашли тех, кто эти звуки издавал
Ученые обнаружили, что крошечная лягушка, распространенная в бразильских атлантических тропических лесах, издает мощный ультразвуковой крик, который не могут услышать люди. Этот крик, вероятно, используется лягушкой как защитный механизм, чтобы отпугивать хищников.
Лягушка (Haddadus binotatus) – это небольшой вид, самки которого достигают всего 64 миллиметров (2,5 дюйма) в длину. Несмотря на свою крошечность, эти лягушки являются наиболее распространенным видом лягушек в тропических лесах. Это исследование было опубликовано в журнале acta etologica.
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При нападении хищников лягушки-осадники не могут эффективно сражаться. Они используют ультразвуковой крик бедствия, чтобы отпугивать хищников.
Этот крик не слышен для людей, но может быть очень неприятным для животных, способных воспринимать ультразвук, таких как летучие мыши, грызуны и некоторые приматы.
Исследователи считают, что широкий диапазон частот крика, а также пугающая вне лягушки, предназначены для того, чтобы отпугивать как можно больше хищников.
"Это исследование показывает, что многие животные могут общаться способами, которые мы не можем воспринимать", – говорит бихевиорист Убират Феррейра Соуза из Университета штата Кампина в Бразилии.
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