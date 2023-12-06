В лесах Польши обнаружили пять топоров эпохи бронзы (фото)
Археологи обнаружили пять топоров эпохи бронзы в лесах Коцева. Согласно сообщению Поморского воеводского консерватора памяток, находку сделали в Старогардском лесничестве.
Первоначальное открытие сделал энтузиаст истории Денис Конкол, который сообщил местным властям из Поморского воеводского консерватора памятников. В Польше запрещено проводить любительский поиск артефактов с помощью металлодетектора, сообщает Heritage Daily.
Осмотрев место находки, археологи обнаружили в радиусе нескольких десятков метров на глубине 20-30 сантиметров под слоем дерна и гумуса пять топоров.
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Пять топоров датируются промежутком между 1700 и 1300 до нашей эры. Вероятно, они являлись ритуальным подношением культового характера.
Эти топоры связаны с балтийскими культурами из современной Литвы или северо-восточной Польши. Топоры, отличающиеся значительным размером, имеют тонкую ручку с приподнятыми краями и широкое лезвие.
Напомним, в Мексике нашли конусообразные гробницы с останками людей старше 3000 лет.
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