В Малайзии на пляж выбросило труп таинственного жуткого существа (фото)

На пляже Мелано Телук в Лунде, Малайзия, было обнаружено разложенное тело неизвестного морского существа. Эта необычная находка привлекла внимание многих людей, ведь подобные случаи происходят довольно редко.

Официальные лица, заметившие опухшую тушу в пятницу, 5 апреля, сообщили об этом Силы гражданской обороны Саравака (APM). APM опубликовали сообщение об этом событии в Facebook, благодаря чему о нем узнало много людей.

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Местная газета New Sarawak Tribune сообщает, что толпы собрались у пляжа, чтобы увидеть это странное существо. По словам экспертов, вероятно, это остатки кита, но внешний вид существа напоминает некоторые другие необычные существа, которых находили на пляжах по всему миру.

Глобстеры – это непознанные массы морской плоти, которые иногда выбрасывает на берег. На протяжении всей истории мореплаватели рассказывали о встречах с ужасными морскими монстрами, такими как кракены и русалки.

Недавно в Британии на пляже обнаружили огромного зубатого червя, похожего на песчаных червей из "Дюны".

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