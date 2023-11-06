В Марокко обнаружили памятку II века римской эпохи (фото)

Археологи в Рабате, Марокко, нашли место римской эры, включающее портовый район, баню и кладбище. Считается, что это место датируется вторым веком.

Ведущий археолог Абдельазиз Эль-Хаяри заявил, что археологические раскопки предложат представление о жизни римских поселенцев и романизированных марокканцев или мавро-римлян в ту эпоху. Об этом сообщает TIMESOFINDIA.

Археологи считают, что найденное место когда-то было оживленным портовым городом вблизи столицы современного Марокко. При этом учёные говорят, что сначала здесь поселились финикийцы, а позже эта территория стала ключевым форпостом Римской империи.

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Вместе с портовым городом археологи во время раскопок также обнаружили безголовую статую римского божества II века. Когда древние марокканцы приняли христианство примерно в пятом веке, обычной практикой было обезглавливание уставов, представляющих римских богов.

Раскопки, которые начались в марте, будут продолжаться до их завершения.

Напомним, во Франции нашли каменную "карту сокровищ" в возрасте 4000 лет.

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