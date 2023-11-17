В Марокко обнаружили римский город 2 века в отличном состоянии

Марокканские исследователи объявили об обнаружении древнего римского города 2 века в столице Рабата. Согласно сообщению агентства Xinhua, археологическая локация расположена у известного места Челла, средневекового мусульманского некрополя и туристической атракции в Рабате.

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Новый археологический объект, включающий в себя портовую зону, большую общественную баню и кладбище, раскрывает жизнь людей в древнем Марокко около 1800 лет назад. Найденная общественная баня, расположенная на площади около 2000 квадратных метров, стала одной из самых больших в своем роде в древнем Марокко. Также археологи обнаружили безголовую мраморную статую римской эпохи.

По информации марокканского Министерства молодежи, культуры и коммуникаций, проект археологических исследований с раскопками и археологическими исследованиями начался в апреле и был реализован Национальным институтом археологических наук и наследия.

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