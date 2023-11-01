В Мексике обнаружили сооружение, связанное с древним культом майя (фото)

В Мексике археологи при раскопках в Ицаманаке обнаружили сооружение, связанное с древним культом майя божества Кукулькана. Ицамканак был столицей майя Акалан, расположенный на полуострове Юкатан в мексиканском штате Кампече.

Ранний центр города датируется поздним доклассическим периодом майя, тогда как большинство стоящих сегодня сооружений было построено во время раннего классического периода. Об этом сообщает HeritageDaily.

Раскопки обнаружили круглую структуру, датируемую 1000-1200 годами нашей эры. По мнению исследователей, сооружение связано с культом Кукулькана, связанного с ацтекским богом ветра Кецалькоатлем.

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Этот культ ознаменовал значительный отход от традиционных языковых и этнических границ мезоамериканского мира в классический период. Религиозное движение сыграло ключевую роль в содействии общению и гармоничной торговле между разными группами с разным социальным и этническим происхождением.

Хотя его происхождение доходит до древнего города Чичен-Ица, расположенного на территории современного мексиканского штата Юкатан, оно распространило свое влияние вплоть до Гватемальского нагорья и северного Белиза.

Напомним, в Турции обнаружили потрясающую мозаику с троянским героем Энеем.

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