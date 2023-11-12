В Мексике раскопали могилу воина-торговца Микстека (фото)

В Мексике археологи раскопали редкую двухкамерную каменную гробницу воинов-торговцев микстеков. 1500-летнее захоронение только третье подобное в регионе.

Гробница содержит уникальные свидетельства культа предков и обычаев. Она когда-то служила центральной священной частью в более широком комплексе курганов, сообщает Ancient Origins.

Народ микстек появился примерно в 1500 году до нашей эры, и его культура пришла в упадок, когда в 1523 году нашей эры прибыл испанский конкистадор Педро де Альварадо. Известные своим уникальным языком, ювелирными изделиями, керамикой и кодексами, термин "Микстек" означает "люди-облака".

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Двухкамерную каменную гробницу Микстек обнаружили дорожные рабочие на главной общественной площади Сан-Хуан-Искакистла. В гробнице исследователи определили три отдельных захоронения, состоящих из двух комнат размером четыре метра в два метра.

Они содержали останки скелетов не менее 20 человек, соответствующих классическому мезоамериканскому периоду (100–650 гг. н. э.). Археологи нашли 150 керамических сосудов, резную человеческую кость, вотивный топор и три ига в форме "U", которые часто ассоциируются с церемониальными играми в мяч.

Напомним, ученым удалось воспроизвести внешность египетского фараона Аменхотепа I, правившего 3500 лет назад.

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