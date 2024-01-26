В Мексике в пещере обнаружили охотничьи орудия возрастом 1900 лет (фото)

В Мексике в пещере было обнаружено древнее оружие в возрасте около 1900 лет. Специалисты нашли атлатль (51,5 сантиметра в длину), два фрагментированных дротика (66 и 79 сантиметров).

По словам экспертов, атлатль имел крючок и паз для дротиков. Об этом сообщает Национальный институт антропологии и истории Мексики (INAH).

Археологи также нашли пару модифицированных бревен. Они, вероятно, использовались как палки для копания и многофункциональные инструменты.

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По словам экспертов, сухость пещеры позволила сохранить датируемые объекты между 7 и 132 годами нашей эры. По словам официальных лиц, в районах вокруг пещеры будут проводиться дальнейшие раскопки и исследования, чтобы лучше понять древние общества, когда-то населявшие регион.

Пещера расположена в городе Кадерейта, Керетаро, примерно в 150 милях к северо-западу от Мехико.

Напомним, вблизи Иерусалима была найдена редкая серебряная монета в возрасте 2500 лет.

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