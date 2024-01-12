В метеорите в Сомали обнаружили два минерала, ранее неизвестные на Земле (фото)

Геологи обнаружили в метеорите в Сомали два инопланетных минерала, неизвестных Земле. Ученые исследовали небольшой, 70-граммовый обломок упавшей кометы весом 15 тысяч килограммов, известной как Эль-Али.

Исследователи наткнулись на неизвестный минерал в метеорите, принимая срез. Лишь после анализа сегмента в лаборатории они поняли, что открыли что-то совершенно новое, сообщает Greek Reporter.

Ученые назвали один из минералов "элалиитом" в честь метеорита Эль-Али. Другой назвали "элкинстантонитом" в честь профессора Линди Элкинс-Танто, вице-президента Межпланетной инициативы в Университете штата Аризона.

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Метеорит Эль-Али состоит из более чем трехсот незнакомых элементов и железа. Однако открытие чего-то неродного для Земли стало неожиданностью для всех.

Исследователи наткнулись на метеорит Эль-Али в 2020 году. Тогда, пожалуй, большинство мира узнало о нем.

Однако он имел долгую историю в устной культуре и древнем фольклоре народа Саар в Сомали за много лет до того, как о нем узнали западные ученые. Саары пели песни о своей тайне, могуществе и магии более пяти веков.

Ранее ученые предположили, что астероиды могут содержать неизвестные элементы вне Периодической таблицы.

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