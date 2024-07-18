В моду возвращается легендарная стрижка из 90-х: ее обожают мировые знаменитости (фото)

Известно, что модные тенденции имеют свойство повторяться: стили, которые были популярны несколько десятилетий назад, со временем снова появляются на модном олимпе. Это правило работает и для стрижек, которые когда-то господствовали в мировых трендах.

Например, в 90-х годах вершиной моды была многослойная стрижка с асимметричной челкой, которую выбирали исключительно знаменитости. Сейчас эта прическа снова завоевала сердца модниц по всему миру. Команда UAportal рассказывает о причинах такой популярности.

В чем секрет популярности многослойной стрижки

Многослойная стрижка снова становится популярной. Источник: pixabay Многослойная стрижка снова становится популярной. Источник: pixabay

Объем. Эта стрижка превращает даже самые тонкие и поврежденные волосы в пышную шевелюру, благодаря особым методам стрижки и равномерному градуированию.

Форма. Благодаря своей форме, прическа сохраняет идеальный вид надолго, позволяя вам реже посещать парикмахера.

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Легкость в уходе. После мытья головы волосы самостоятельно укладываются в нужную форму, что освобождает вас от необходимости дополнительного стайлинга.

Универсальность. Многослойные стрижки прекрасно подходят каждой женщине, независимо от типа и длины волос.

Омоложение. Благодаря подвижности многослойных стрижек при ходьбе, они добавляют легкости и свежести, а правильно подобранная челка акцентирует внимание на глазах, визуально омолаживая лицо.

Коррекция формы лица. Косая челка помогает подчеркнуть линию скул и визуально уменьшить объем в области челюсти.

Современные интерпретации многослойной стрижки

Многослойная стрижка снова становится популярной. Источник: pixabay Многослойная стрижка снова становится популярной. Источник: pixabay

Сейчас существуют многочисленные виды стрижек, такие как боб, пикси, гарсон, каскад, "аврора", "китти", "лисичка" и другие. Современные стилисты и парикмахеры предлагают прически с разнообразными слоями, элегантными переходами как с челкой, так и без нее. Каждая женщина может найти идеальный вариант для себя среди большого выбора многослойных причесок.

Важно выбирать стрижку, учитывая длину волос и их структуру. Не всем женщинам подходят каскадные или асимметричные прически. Например, для волос тонкой структуры оптимальным выбором будет многослойная стрижка с ровным срезом, что позволит кончикам выглядеть более объемными и здоровыми.

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