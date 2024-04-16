В моду возвращаются 'эротические' джинсы: с чем и как носить (фото)

Модные тенденции 90-х годов иногда возвращаются. Исключением не стал и 2024 год. По мнению модельеров и стилистов из шкафов этой весной, стоит доставать джинсы с низкой посадкой.

В этот раз они сидят немного выше, чем в 2000-х, но все же позволяют продемонстрировать фигуру, пишет Real Simple.

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Как же стилизовать джинсы с низкой посадкой, чтобы выглядеть стильно и современно? Вот несколько советов от экспертов:

1. Подбирайте верный размер: джинсы должны плотно сидеть на бедрах, но не быть слишком тугими или свободными.

2. Обратите внимание на покрой: джинсы с низкой посадкой бывают разных фасонов, таких как бойфренды, клеш и прямые. Выбирайте крой, который лучше всего подходит вашей фигуре.

3. Создайте ретро-образ: совмещайте джинсы с коротким топом, футболкой или камзолом, чтобы подчеркнуть атмосферу 2000-х.

4. Соблюдайте правила трети: разделите свой наряд на три части, чтобы визуально удлинить ноги. Это значит, что к джинсам с низкой посадкой лучше подойдет короткий верх.

5. Добавьте блейзер: это поможет вам создать более многослойный образ и сделать его более элегантным.

6. Выбирайте повседневный стиль: джинсы с низкой посадкой лучше всего подходят для повседневного образа. Сочетайте их с футболкой, свитером или кроссовками.

7. Не бойтесь аксессуаров: добавьте к образу толстый ремень, яркие украшения или стильный пиджак.

С джинсами с низкой высадкой вы можете создать множество модных образов. Не бойтесь экспериментировать и находить то, что вам нравится.

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