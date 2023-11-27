В NASA сказали, насколько горячо Солнце

Температура на Солнце находится в зависимости от глубины. В частности, в ядре Солнца, где происходит термоядерный синтез, температура может достигать 15 миллионов градусов Цельсия.

Это в 100 миллионов раз горячее, чем температура на Солнце, которая составляет около 5500 градусов по Цельсию, сообщает издание Mashable со ссылкой на данные NASA.

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Недавние исследования Национального космического агентства США раскрывают факты термической динамики Солнца. Отмечается, что температура в ядре поднимается до 15 миллионов градусов, создавая настоящий огненный котел.

С другой стороны, поверхность Солнца кажется холодной по сравнению с ядром, все равно остается беспрецедентно горячей – 15 500 градусов по Цельсию. Это, в частности, в пять раз горячее раскаленной лавы вулкана.

Напомним, Марс исчезнет с неба на две недели, благодаря научному явлению, известному как солнечное соединение. Во время этого периода Солнце закроет Марс и Землю друг от друга.

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