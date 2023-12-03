В них гибнут даже кактусы: Какие горшки для комнатных растений не следует использовать

Не все цветочные горшки одинаково полезны. Некоторые могут привести к ухудшению роста и даже гибели растений. Учитывайте следующие рекомендации, чтобы выбрать лучшие условия для вашего зеленого ассортимента.

Прозрачные кашпо из стекла или пластика выглядят эффектно, но эффективно используются только для орхидей, использующих корни фотосинтеза. Для других растений эти горшки могут стать местом для водорослей и влаги, а отсутствие дренажных отверстий может привести к проблемам с водосбором, пишет ukr.media.

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Металлические горшки, в частности, не рекомендуются для растений, произрастающих на южных подоконниках, поскольку нагрев солнцем может негативно влиять на корни.

Глиняные горшки могут быть проблематичны, особенно для растений с чувствительной корневой системой, поскольку они быстро испаряют влагу и остывают.

Когда вы выбираете одно крупное кашпо для нескольких растений, учитывайте, что это может привести к распространению заболеваний и трудно контролировать различные режимы полива для различных видов растений.

Рассматривая все эти аспекты при выборе кашпо для растений, вы обеспечите им наилучшие условия для здоровья и роста.

Напомним, мы уже писали, какие растения могут расти в тени.

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