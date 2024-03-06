В Норвегии металлоискатель нашел византийскую золотую монету с 'ликом Иисуса' (фото)

Металлоискатель нашел невероятную находку во время исследования гор на юге Норвегии – тысячелетнюю золотую монету с изображением Иисуса Христа.

На одной стороне монеты изображен Иисус Христос, а на другой – два византийских императора, Василий II и Константин VII, правивших в то время, пишет Live Science.

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Монета, известная как "histamenon nomisma", была введена в обращение примерно в 960 году. Она свидетельствует о том, как далеко достигала торговля и влияние Византийской империи.

Археологи датируют монету 977-1025 годами, основываясь на трех пунктирных линиях, окружающих ее границу, а также двух надписях.

Первая надпись, на латинском языке, говорит: "Иисус Христос, Царь царствующих", а второй, на греческом языке, — "Василий и Константин, императоры римские". Ученые не знают, как монета очутилась на склоне горы.

Одна из теорий состоит в том, что она могла принадлежать Гаральду Гардради, норвежскому королю, служившему телохранителем византийского императора. Обычно охранники могли "грабить дворец после смерти императора", поэтому монета могла стать частью приданого Гаральда III.

Другая теория состоит в том, что монета использовалась как форма торговли.

Напомним, в Англии нашли чрезвычайное редкое кольцо 17 века.

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