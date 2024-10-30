В Норвегии нашли останки героя известной исторической саги в возрасте 800 лет

Ученые подтвердили, что скелетные останки, найденные в колодце норвежского замка Сверресборг, принадлежат средневековому воину, описанному в саге, созданной более 800 лет назад.

Сага о Сверрире, рассказывающая о жизни реального короля Сверре Сигурдссона, описывает военное нападение на центральную Норвегию в 1197 году, во время которого нападавшие бросили тело в колодец, чтобы отравить воду. Этот человек впоследствии стал известен как "Человек-колодец". В то же время, о личности погибшего в саге больше не упоминается. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале iScience, передает CNN.

Впервые кости в колодце замка были обнаружены в 1938 году, но тогда их исследование ограничилось лишь визуальным анализом. Теперь, благодаря современным технологиям, включая генетическое секвенирование и радиоуглеродную датировку, исследователи получили гораздо больше данных.

"Это первый раз, когда человека, описанного в этих древних текстах, действительно удалось найти. В Европе много средневековых останков, и они все чаще анализируются с помощью геномных методов", - отметил соавтор исследования Майкл Д. Мартин, профессор Университетского музея Норвежского университета науки и техники

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Согласно тексту саги, нападавшие взяли тело мертвого человека, бросили его в колодец и засыпали камнями.

Исследования, проведенные вместе с более поздними раскопками, показали, что останки принадлежали мужчине в возрасте примерно 30–40 лет. По всей вероятности, он погиб от удара тупым предметом по задней части головы, а также имел две рваные раны на черепе.

Ведущий исследователь доктор Мартин Эллегард из Норвежского университета науки и технологий использовал образец зуба для более детального анализа. Благодаря этому удалось установить, что у погибшего были светлые или светло-коричневые волосы, голубые глаза и средний оттенок кожи.

Неожиданностью стало то, что "Человек-колодец" был не местного происхождения, а имел корни на юге Норвегии, что может свидетельствовать о том, что в колодец был брошен один из воинов осадников, а не местный житель.

В саге также описываются события борьбы за власть после смерти короля Сигурда Муна. Король Сверрир, объявивший себя сыном Сигурда, возглавил армию "Биркебейнеров" - бедных воинов, носивших обувь из березовой коры, и противостоял Баглерам, поддерживавшим католическую церковь.

Напомним, археологи обнаружили в Испании площадь эпохи Древнего Рима.

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