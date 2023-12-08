В Норвегии обнаружили редкую золотую монету из Византии (фото)

В Норвегии археолог металлоискатель обнаружил редкую византийскую золотую монету 10 века. Находка в отличном состоянии, почти не износившаяся, без потерь золота.

Это единственный в своем роде артефакт, найденный в Норвегии. Об этом сообщает The History Blog.

Монета является номизмом гистаменона, византийским солидом, высоко ценившимся за стандартный вес 4,55 г 24-каратного золота. Монета была отчеканена в Константинополе, в 1600 милях от места находки.

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На аверсе монеты изображен Христо Пантократор, который в левой руке держит Новый Завет и поднимает правую руку для благословения. На реверсе изображены обращенные к короне бюсты Василия II Багрянородного налево и Константина VIII направо, братьев, соправивших Византийскую империю с 976 года до смерти Василия в 1025 году.

Латинская надпись на аверсе говорит: "Иисус Христос, Царь царствующих". На реверсе надпись: "Василий и Константин, императоры римские".

Археологи округа предполагают, что редкая и ценная монета могла попасть в Норвегию вместе с тяжелой добычей, которую будущий король Харальд III, он же Гаральд Хардрада, привез домой после десятилетия, проведенного в варяжской гвардии Византийской империи.

На этой работе он заработал большие суммы, и после того, как князь Ярослав в Киеве, хранивший золото для Гаральда, получил свою долю, нагруженные сокровищами корабли Гаральда направились в Норвегию в 1046 году.

Напомним, археологи показали дом доисторических людей в возрасте почти 17 тысяч лет.

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