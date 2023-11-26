В Одесской области бушует непогода: из-за снегопадов падают деревья, переворачиваются автомобили (видео)

Одесскую область заметает снегом. Из-за непогоды перекрыто движение на автомобильных дорогах общего значения.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила о перекрытии движения тяжеловесных транспортных средств на трассах М-15 Одесса – Рени и М-28 Одесса – Южное ориентировочно на 12 часов.

"Просим всех водителей не выезжать из дома, а переждать неблагоприятные погодные условия. Пока на дорогах скользко, есть сугробы, непроездные места, пробки и ДТП", — добавил Кипер.

В соцсетях появились видео, на которых можно увидеть замеченные снегом трассы в Одесской области. Из-за снегопадов на дорогах огромные пробки. Некоторые автомобили опрокинулись.

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Служба спасения сообщила, что спасатели ликвидируют последствия непогоды в Одесской области.

"Спасатели 18 раз привлекались на ликвидацию последствий непогоды. Работа проводится как в городе Одесса, так и по Одесскому региону. В Белгород-Днестровском районе из снежного заноса вытащили автомобиль скорой помощи и сопровождают его к месту вызова... Из сугробов изымается автомобильная техника", – отметили в ГСЧС.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области сообщает: "Из-за усиления непогоды движение на автодороге М-15 Одесса-Рени (на Бухаресте) перекрыто для всех видов транспорта".

Также введены ограничения в движении для большегрузных транспортных средств на автодороге М-05 Киев – Одесса, км 274+435 – км 466+700.

"Движение временно перекрывается для большегрузного транспорта в связи с ухудшением погодных условий (интенсивный снег, шквальный ветер и гололедица) с целью обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники и недопущения совершения дорожно-транспортных происшествий и возникновения пробок", - добавили в службе.

Водителей призывали без необходимости не выезжать на дороги.

Напомним, в Киеве могут применять графики отключений света из-за погодных условий. По словам директора Центра исследований энергетики, сейчас очень много разных сценариев развития событий.

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