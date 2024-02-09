В одном из старейших озер мира нашли рыбу-монстра в возрасте 380 миллионов лет (фото)

Ученые обнаружили новый вид хищной рыбы с лопасными плавниками, вооруженной большими клыками и костной чешуей. Этот удивительный хищник жил 380 миллионов лет назад, когда середина девонского периода накрыла планету эпохой понижения кислорода в атмосфере.

Этот фактор может объяснить, почему рыба имела необычную комбинацию дыхательных аппаратов: жабры и воздушные мешки, подобные тем, что у современного бичира, пишет IFLScience.

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Открытие совершила международная команда исследователей под руководством палеонтолога из Университета Флиндерса доктора Брайана Чу. Их находка, названная Harajicadectes zhumini, проливает свет на эволюцию рыб и дыхание позвоночных.

Важнейшие окаменелости хищника обнаружили в песчанике Harajica на Северной Территории Австралии, почти в 200 км к западу от Алис-Спрингс. Это место, река Финке (Ларапинта), считается одной из самых древних рек мира и одним из самых сложных мест для поисков ископаемых. Однако она уже в совершенстве продемонстрировала, что когда-то была домом для множества удивительных древних существ.

Harajicadectes zhumini имел не только ужасные клыки и бронированную чешую, но и необычную комбинацию дыхательных аппаратов. Кроме жабр, рыба владела большими отверстиями на верхней части черепа, которые могли давать ей возможность дышать воздухом.

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Ученые считают, что снижение уровня кислорода в атмосфере в середине девона могло побудить некоторых рыб эволюционировать, дополняя дыхание жабрами воздушным. Этот феномен конвергентной эволюции продемонстрировали несколько рыб из разных ветвей тетрапоморфных рыб, которые почти одновременно обзавелись этой характеристикой.

Трудно точно определить место Harajicadectes zhumini на "Древе Жизни" ихтиологов, но это все равно отличная находка, которая расширяет наши знания об эволюции рыб и дыхании позвоночных.

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