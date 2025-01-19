В отличие от людей никогда не изменят: ТОП самых преданных пород собак

Многие люди рассматривают возможность завести собаку в своем доме. Однако перед этим важно ознакомиться с характером потенциального четвероногого друга.

Издание Country Living со ссылкой на исследование Rover представило рейтинг самых преданных пород собак, которые всегда будут с вами. По результатам опроса, который охватил тысячу владельцев собак в Великобритании, самыми верными признаны немецкие овчарки и золотистые ретриверы. С небольшим отрывом следом идет порода кокапу.

Несмотря на то, что все собаки способны улучшать наше настроение, некоторые породы имеют естественный инстинкт защиты и создают глубокую эмоциональную связь со своими хозяевами. Согласно исследованию, 38% владельцев собак признались, что из-за их преданности они больше ценят время с четвероногим другом, чем со своей второй половинкой.

Читайте также: Эти собаки легко ладят с кошками: названы топ самых дружелюбных пород

"Мы можем многое узнать о наших собственных отношениях, проводя время с собаками. Как мы заботимся об удовлетворении потребностей наших собак, уважаем их симпатии и антипатии и проводим с ними качественное время, отражает тот самый уровень привязанности, необходимый для здоровых отношений с нашими партнерами. Поэтому важно, чтобы мы уделяли время тому, чтобы распознавать, как наши собаки реагируют на эти различные проявления нашей любви и соответствующим образом корректировать свой язык любви", – отметил специалист по поведению собак Адем Фехми.

Топ самых преданных пород собак:

немецкая овчарка; золотистый ретривер; кокапу; лабрадор-ретривер; кавалер кинг чарльз спаниель; лабрадудль; бордер-колли; стаффордширский бультерьер; джек-рассел-терьер; спрингер-спаниель; акита; бигль; чихуахуа; доберман-пинчер.

Напомним, ранее мы писали о лучших породах собак для начинающих.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!