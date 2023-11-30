В Пакистане в древнем буддистском храме обнаружили 2000-летний тайник монет (фото)

Археологи в Пакистане обнаружили чрезвычайно редкое сокровище медных монет, которым, как полагают, более 2000 лет. Находку сделали на развалинах буддийской святыни, построенной на еще более древнем месте Мохенджо-Даро.

Считается, что монеты и святыня, известная как ступа, датируются временами Кушанской империи. Она правила регионом примерно со второго века до нашей эры до третьего столетия нашей эры, сообщает Live Science.

Храм расположен среди огромных развалин в Мохенджо-Даро на территории современного юго-восточного Пакистана, которые датируются примерно 2600 годом до нашей эры и происходят из древней долины Инда или цивилизации Хараппа – одной из древнейших цивилизаций в мире.

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В настоящее время монеты будут тщательно очищены в археологической лаборатории. Новые монеты окрашены в зеленый цвет, так как медь подвергается коррозии под действием воздуха.

Век коррозии также сплавили монеты в единственный кусок, весящий около 12 фунтов (5,5 килограмма). Но несколько монет было найдено отдельно. По словам исследователей, слитое сокровище, вероятно, состояло из 1000-1500 отдельных монет.

На некоторых внешних монетах слитого клада изображена стоячая фигура, которая, по мнению исследователей, вероятно является изображением кушанского царя.

Напомним, в Греции нашли прекрасно сохранившиеся останки мужчины, погибшего от цунами 3600 лет назад.

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