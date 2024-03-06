В Панаме обнаружили гробницу правителя народа Кокле полную золота

В археологическом парке Эль-Каньо, расположенном в Панаме, ученые обнаружили гробницу, датируемую 750 годом нашей эры. По всей вероятности, она принадлежала правителю народа Кокле, ведь внутри найдены многочисленные погребальные приношения, включая керамические и золотые артефакты.

Археологический парк Эль-Каньо, известный своими древними гробницами и каменными монолитами, датированными периодом 700-1000 годов н.э., давно признан своей исторической ценностью. Американский исследователь Хаятт Веррилл впервые отметил его важность в 1925 году, когда обнаружил древние монолиты вдоль реки Рио-Гранде. Об этом сообщает Arkeonews.

Линетт Монтенегро, директор по национальному наследию Министерства культуры, отметила, что это открытие является важной частью текущего археологического проекта в парке. Этот проект, начатый в 2022 году благодаря сотрудничеству между Министерством культуры и Фондом El Caño, направлен на тщательное исследование гробницы № 9 во время кампаний 2021-2024 годов.

Содержимое гробницы – это настоящая сокровищница, включающая 5 пекторалей, 2 пояса из золотых бусин, 4 браслета, 2 серьга в форме человеческих фигур, бусы из круглых бусин, два колокольчика, браслеты, юбку, сделанную из собачьих зубов, и набор костяных флейт. Эта коллекция является свидетельством культурного и социального богатства общества Кокле.

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Коллекция, вероятно, принадлежала взрослому мужчине с высоким статусом. Гробница, построенная около 750 г. н.э., особенно важна из-за наличия жертвенных слуг, похороненных рядом с вождем, что свидетельствует о многочисленных и одновременных практиках захоронения.

Доктор Мэйо объяснил, что раскопки продолжаются, поэтому определить точное количество похороненных в гробнице довольно сложно. Этот тип захоронения, известный тем, что в нем хоронили разное количество людей, дает ценную информацию о верованиях и погребальных ритуалах общества Кокле.

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