В Пекине семейная пара полгода пила воду из туалета: что произошло

В Пекине супруги, переехавшие в арендованный дом, со временем ощутили ухудшение здоровья. Муж и его жена начали кашлять, терять волосы, а потом их обоих осыпало прыщами.

Как сообщает NewYorkPost, случайно они выяснили, что причиной ухудшения самочувствия стала вода, которую они употребляли полгода. Она была технической, что хуже – туалетной.

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Издание пишет, что супруги вызвали сантехнику и он шокировал их, что они использовали воду из унитаза для своих ежедневных нужд – питье, приготовление пищи, мытье.

Сантехник выяснил, что автоматическая система очистки воды в их доме была подключена к неправильному вводу, подававшему воду не из крана в ванной комнате, а из унитаза.

"Это было для нас абсолютным шоком. Мы уверены, что пьем чистую воду, и здесь такой оборот событий", – прокомментировала пострадавшая из-за плохой воды женщина.

Супруги сообщили, что обратились к специалистам, чтобы исправить систему и убедиться, что подобная ситуация не повторится.

Предлагаем узнать, можно ли пить воду, которую кипятили повторно.

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