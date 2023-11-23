В Перу обнаружили четыре 1000-летние мумии детей (фото)

Археологи в Перу обнаружили четыре мумии детей, которым, как полагают, по крайней мере, 1000 лет. Находку сделали в некогда священном церемониальном месте, в одном из старейших районов современной Лимы.

Исследователи считают, что дети происходят из культуры Йчсма, развившейся на центральном побережье Перу до того, как империя инков поднялась на территории Андского региона. Об этом сообщает Dunyanews.

Некоторые останки были найдены у подножия лестницы на небольшом холме, где, как полагают, когда-то был храм. Луис Такуда, археолог из района Римака в Лиме, сказал, что храм, вероятно, был построен 3500 лет назад.

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У мумий все еще есть волосы. Останки были найдены рядом с керамикой. Столица Перу с населением около 10 миллионов является домом для около 400 археологических развалин.

Крупнейшие археологические достопримечательности Перу расположены за пределами Лимы, в таких местах, как Куско, являвшийся столицей империи инков и захваченный испанскими конкистадорами в 16 веке.

Напомним, в Финляндии обнаружили останки женщины, родившей после смерти.

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