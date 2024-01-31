В пещере в Мексике нашли оружие, которому почти 2000 лет (фото)

Археологи в Мексике обнаружили древние наборы охотничьих орудий, которые дают новые представления о доисторических людях, населявших этот регион.

Археологи из Национального института антропологии и истории (INAH) нашли в Куэва-дель-Тесоро, известной как "Пещера сокровищ", небольшую пещеру-галерею в Кадерейта-де-Монтес, Керетаро, Мексика, древние наборы охотничьих орудий, пишет Arkeonews.

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Инструменты включают атлатль, деревянные дротики и модифицированные бревна, которые, вероятно, использовались в качестве многофункциональных инструментов. По предварительным датам они отнесены к 1 веку нашей эры.

Атлатль — это рычаг для метания копья, значительно увеличивающий дальность и скорость метания снарядов. Это давало доисторическим охотникам возможность попасть в жертву на большем расстоянии, чем при метании голыми руками.

По мнению исследователей, инструменты принадлежали обществам охотников-собирателей, заселившим регион еще в 7000 году до нашей эры. В то время многочисленные кочевые группы переселились в полупустынные регионы Керетаро и Гуанахуато, о чем свидетельствует множество наскального искусства и раскопки доисторических артефактов в соседних системах пещер.

Со временем некоторые группы охотников-собирателей перешли к более оседлому сельскохозяйственному образу жизни, тогда как другие продолжали свои традиционные практики до последних веков.

Напомним, в Греции была найдена гробница, в которой похоронена семья Александра Македонского.

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