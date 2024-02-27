В Полинезии нашли сразу восемь новых радужных видов пчел, 'прыгающих по островам' (фото)

Ученые обнаружили восемь новых видов пчел на Фиджи, разгадывая тайну происхождения пчел в Полинезии. После почти 60 лет исследований ученые наконец-то разгадали, как крошечные пчелы появились на отдаленных островах Полинезии.

В 1930-х годах американский энтомолог Элвуд Циммерман обнаружил три новых вида пчел на цветках тахетахе в Полинезии. Эти пчелы, названные пчелами в масках Туамоту (Hylaeus tuamotuensis), были найдены более 4000 км от ближайшей популяции других пчел, пишет IFLScience.

С тех пор этот вид больше не видели, и учёные опасались, что он вымер.

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Однако новое исследование, опубликованное в журнале Zootaxa, раскрывает, что пчелы в масках Туамоту не вымерли, но являются частью группы из восьми новых видов, обнаруженных на Фиджи, Полинезии и Микронезии.

Эти новые виды пчел были обнаружены с помощью длинных сеток, позволивших исследователям собирать образцы из крон деревьев.

Исследователи считают, что предки пчел в масках Туамоту мигрировали из Гавайев, перепрыгивая с острова на остров через Фиджи.

Сильная погода, вероятно, помогла рассеять пчел по разным островам.

Один из новых видов был назван гилеем Вели - в честь фольклора Фиджи, которые известны как могущественные люди, связанные с лесом.

Ранее учёные нашли в лесах Амазонки огромную анаконду.

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