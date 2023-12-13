В Польше 12-летний мальчик нашел головку средневековой булавы (фото)

В Польше двенадцатилетний Витольд Болтуч обнаружил наконечник средневековой булавы. Это произошло во время строительства амбара в Вилькуве Люблинского воеводства.

Мальчик обнаружил наконечник в песке и обломках строительства. Родители немедленно сообщили о находке сына экспертам Люблинского университета, сообщает The History Blog.

Булава была завезена в Польшу кочевыми тюркскими народами, мигрировавшими в Восточную Европу в 7-м и 8-м веках, возможно, хазарами. Это оружие не использовалось простыми солдатами, они были исключительно у командования.

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Найденная голова звездной булавы была отлита из бронзы, ее высота чуть меньше трех дюймов. Это было точно не просто символично, поскольку изогнутые и поврежденные ручки пирамиды указывают на то, что его интенсивно использовали, возможно, в бою.

Ориентировочно находку датируют 12-14 веками. Три ряда шипов в стилизованной форме черепа классифицируют его как голову типа IV.

Тип обычно встречается на территории Киевской Руси, где они первоначально производились. Тип был скопирован в других странах Восточной Европы, а несколько образцов в Краковском музее были изготовлены в Венгрии.

Напомним, в Танзании обнаружили наскальные рисунки с изображениями жутких существ в возрасте 40 тысяч лет.

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