В Польше бабушка нашла редкий доисторический артефакт и молчала об этом 50 лет (фото)

Бабушка из Польши нашла редкий топор из кремня. Она обнаружила доисторический инструмент на поле в Белгорае более 50 лет назад.

Женщина была поражена необычным с виду камнем, и решила сохранить его как достопримечательность. Об этом сообщает Artnet News.

Древний артефакт имеет размеры около 4,3 дюйма и имеет сглаженную трапециевидную форму из коричневого и серого камня. Он имеет слегка зазубренный край, когда-то заточенный лезвием.

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После десятилетий наслаждения топором наедине женщина передала ее своему внуку Мариушу Бучко, решившему получить другое мнение. Благодаря опыту археолога Ежи Либера из Университета Марии Кюри-Склодовской был идентифицирован камень как редкий кремневый топор, изготовленный примерно в 2500 году до нашей эры.

Отмечается, что открытие такого рода топоров является очень редким явлением и часто находят их незакрепленными и не связанными с другими предметами. Мало что известно о образе жизни общины, но местонахождение кремневого топора расширило регион, который, по мнению археологов, они населяли.

Напомним, археологи показали дом доисторических людей в возрасте почти 17 тысяч лет.

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