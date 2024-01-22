В Польше из реки Висла выловили уникальный старинный меч (фото)

Во время дноуглубительных работ на пристани во Влоцлавке, Польша, был обнаружен викингов 9 века.

Меч, длиной около 90 сантиметров и весом около 1,5 килограмма, был сделан из высококачественной стали с примесью углерода. Это придает оружию надлежащую мощность, гибкость, гибкость и долговечность, пишет wloclawek.naszemiasto.pl.

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Исследователи из Университета Николая Коперника в Торуне, исследовавшие меч, предполагают, что он принадлежит к типу Ульфберта, переходному оружию между викинговым мечом и эволюцией средневекового рыцарского меча.

Этот тип мечей, как считается, имеет франкское происхождение, но большинство из них были обнаружены в основном в Северной Европе. Они, скорее всего, экспортировались как добыча, выкуп или контрабанда.

Профессор Войцех Худзяк из Университета Николая Коперника предположил, что меч мог быть оружием воина викинга. В пользу этого свидетельствует тот факт, что близ Влоцлавека пересекались большие морские и сухопутные пути из Куявы, Мазовии и даже в Киевскую Русь.

Открытие меча является важной исторической находкой, проливающей свет на торговые и военные связи между разными регионами Европы в 9 веке.

Напомним, в лесах Амазонки обнаружили долину 2000-летних поселений.

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