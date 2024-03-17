В Польше нашли крылатого василиска на средневековом значке паломника (фото)

В Польше обнаружен редкий средневековый значок паломника, изображающий василиска – ужасное мифическое существо, похожее на дракона.

Значок, изготовленный из свинца и олова, был найден в январе с помощью металлоискателя в деревне Вулька Нелиска на юго-востоке Польши, пишет Live Science.

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Он имеет форму круга, толщиной около 1 миллиметра и 2,8 сантиметра в диаметре, с символом василиска, "вырезанным" из окружающего круга.

Средневековые христианские паломники носили такие значки, чтобы показать, что они посетили или совершили паломничество в определенное святое место.

Считалось, что значки защищают владельца от болезней, несчастных случаев и преступлений во время поездки.

Это первый средневековый паломнический значок, на котором изображен василиск.

Неизвестно что именно символизирует василиск на этом значке, но он может быть связан с мифологическим существом Зилантом.

Напомним, в Англии обнаружили лес в возрасте 390 миллионов лет. Также в Англии нашли чрезвычайное редкое кольцо 17 века.

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