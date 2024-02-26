В Польше нашли редкий 4000-летний медный кинжал, происходящий из Украины (фото)

Археологи в Польше совершили невероятное открытие в лесах близ Корженицы на юго-востоке страны. Был найден медный кинжал в возрасте более 4000 лет.

Кинжал обнаружил Петр Горлах из Историко-исследовательской ассоциации Grupa Jarosław во время поисков с металлодетектором в Ярославском лесу, пишет naukawpolsce.

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После осознания важности находки Горлах связался с Подкарпатским реставратором памятников в Перемышле и Музеем-домом Орсетти. Дата кинжала – более 4000 лет назад, что делает его чрезвычайно ценным, ведь медные артефакты в Центральноевропейской равнине в тот период были очень редкими.

Предыдущие исследования показывают, что кинжал может происходить из Карпатского бассейна или украинских степей и предшествовать развитию бронзовой металлургии в регионе.

Этот переходный период известен как медный возраст и характеризуется постепенным использованием меди, хотя камень все еще оставался основным используемым ресурсом.

Доктор Эльжбета Серадзька-Бургардт из музея в Ярославе отметила: "Это период огромных изменений в сырье, используемом для изготовления инструментов. Вместо кремневых орудий, обычно используемых в каменном веке, появляется все больше металлических изделий, что свидетельствует о переходе к следующему периоду – бронзового века".

Кинжалы в ту эпоху были обычным атрибутом воинов, но то, что он был изготовлен из меди, свидетельствует о высоком социальном статусе владельца.

Это утверждение подтверждается и его размером – 10,5 см в длину, что для того периода действительно очень много по сравнению с другими металлическими предметами той же эпохи.

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