В Польше обнаружили монетное сокровище Силезских брактеатов (фото)

На участке старого города в Шпротаве, Польша, археологи обнаружили тайник древних монет. Существует от 100 до 150 таких специальных монет, известных как Силезские брактеаты.

В то время бургедж был модным термином для городского арендованного имущества – дома на небольшом участке земли с узкой улочкой впереди. Во время раскопок археологи обнаружили текстильный мешочек с кучей монет, аккуратно сложенных в виде маленьких цилиндров, сообщает Greek Reporter.

Эксперты установили, что монеты в основном представляют собой силезские брактеаты, изготовленные между 1250 и 1300 годами. Они сделаны из тонкой пластины с одной стороны и мягкого основания с другой.

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Люди в Силезии начали производить их после 1250 года, но в начале 14 века они перешли на более толстые монеты.

Сейчас большой вопрос в том, кто когда и зачем спрятал эти монеты. Эксперты думают, что тайник мог принадлежать кому-то достаточно обеспеченному.

Напомним, в Финляндии обнаружили останки женщины, родившей после смерти.

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