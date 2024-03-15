В последние минуты жизни у человека появляется 'взгляд смерти'

Джули МакФадден, 41-летняя медсестра хосписа из Лос-Анджелеса, завоевала популярность в Интернете благодаря своей искренней работе с людьми, которые в хозписи ожидают конца своей жизни.

В недавнем видео на YouTube она поделилась знаниями о "взгляде смерти" - распространенном признаке, который может свидетельствовать о приближении конца жизни.

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По словам Джули, глаза умирающих людей часто "застревают", глядя в одну точку, не реагируя на внешние раздражители.

"Это явление называется "предсмертный взгляд". Человек может смотреть в пустоту или на что-то в комнате, не отводя глаз, даже если вы щелкнете пальцами перед его лицом. Иногда они разговаривают с кем-то, кого нет рядом, или на их лицах появляется" широкая улыбка, будто они видят что-то прекрасное - это то, что мы называем "взглядом смерти", — объясняет медсестра.

Джули также рассказала о "видении конца жизни", когда умирающий человек видит близких людей, которые уже умерли.

"Иногда они разговаривают с этими людьми прямо перед нами, хотя мы их не видим", — делится она.

Одна из историй, которой поделилась Джули, касается стариков, проживших вместе 70 лет. Человек, который был на грани жизни и смерти, смотрел "смертельным взглядом" и имел "видение конца жизни".

"Он вдруг широко улыбался, будто что-то видел", – вспоминает Джули.

Когда она поговорила с женой мужа об этих признаках, она рассказала, что в течение недели замечала "взгляд смерти" несколько раз в день.

Еще более впечатляющим стало то, что мужчина, когда ему удалось ответить на вопрос о том, на что он смотрит, сказал, что это был "Иисус".

"Суть не в том, что он видел Иисуса, а в том, что он был счастлив и улыбался", – подчеркивает Джули.

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История приобрела новый поворот, когда жена показала медсестре семейные альбомы. Оказалось, что неделей раньше умерла сестра мужа, но жена не решилась рассказать ему об этом, чтобы не огорчить.

Однако муж, улыбаясь, сообщил жене, что уже знает о смерти сестры, ведь она сама ему об этом рассказала.

"У меня муравьи кожей, когда я вспоминаю эту историю", – признается Джули.

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