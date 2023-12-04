В правительстве планируют выделять субсидию на покупку автомобиля

В Украине планируют давать субсидию на покупку авто

Правительство активно рассматривает возможность поддержки автомобильной промышленности в Украине. Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма рассказал о запланированных инициативах, направленных на стимулирование и развитие этой отрасли.

Одной из идей является внедрение программы субсидирования процентных ставок для автокредитов, предназначенных для покупки автомобилей, собранных в Украине, пишет borgexpert. Шурма отметил, что высокие процентные ставки делают кредиты на автомобили недостижимыми для многих граждан.

Читайте также: Как неработающим пенсионерам получить жилищную субсидию

"Поэтому в ближайшее время мы запустим программу субсидирования процентных ставок, которая позволит гражданам получать автокредиты по льготным условиям", – отметил он.

Еще одним шагом для поддержки автопрома является введение специального налогового режима для производителей внутренних электромобилей, что позволит конкурировать с зарубежными конкурентами, освобожденными от определенных налогов и сборов.

Шурма определил производство автомобилей как перспективный рынок для Украины, отмечая, что у страны есть необходимые компоненты и квалифицированные кадры для успешного развития автомобильной отрасли.

Раньше мы писали, как сократить затраты на электроэнергию и при этом не пожертвовать комфортом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!