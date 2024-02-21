В пустыне в Китае нашли в лодках сотни загадочных мумифицированных тел, которым 4000 лет (фото)

Ученые провели генетическое исследование 13 мумий, обнаруженных в пустыне Синьцзян, и сделали сенсационные выводы.

Мумии Таримского бассейна, возраст которых достигает 4000 лет, на протяжении многих лет смущали ученых. Их европейское лицо и одежда заставили исследователей предположить, что они могли быть мигрантами с Запада, пишет arkeonews.

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Однако новое исследование, опубликованное в Nature Journal, опровергает эту теорию. Анализ ДНК показал, что мумии были местными жителями, глубоко укоренившимися в этой местности.

Исследование показало, что мумии являются реликтами древнего населения, исчезнувшего в Евразии после последнего ледникового периода. Их гены похожи на гены коренных народов, живущих сегодня в Сибири и Америке.

Несмотря на то, что мумии не были мигрантами, они не были культурно изолированы. 4000 лет назад они уже восприняли новые идеи и культуры: они носили тканую шерстяную одежду, строили ирригационные системы, выращивали неместную пшеницу и просо, пасли овец и коз и доили крупный рогатый скот для производства сыра.

Почему их хоронили в лодках?

Этот вопрос все еще остается без ответа. Эта практика не встречается больше нигде в регионе и, возможно, лучше ассоциируется с викингами.

Исследование открывает новый свет на давнюю историю Центральной Азии. Оно показывает, что люди, жившие в этом регионе 4000 лет назад, были более космополитичными, чем считалось ранее.

Ранее археологи обнаружили на обломках корабля в Эстонии старейший сухой компас Европы.

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