В Сахаре из космоса нашли 'сверкающий череп', скрывающийся в гигантской вулканической яме: фото

NASA опубликовало новое изображение жуткой кальдеры в форме черепа, находящейся в пустыне Сахара. Этот "череп" смотрится так, будто смотрит прямо на орбитальную камеру.

Удивительное изображение было сделано 12 февраля неназванным астронавтом на борту Международной космической станции (МКС), когда космический корабль проходил над массивом Тибести — горным массивом, простирающимся через центр пустыни Сахара через Чад и Ливию. Изображение было опубликовано обсерваторией Земли NASA.

Объект в форме черепа расположен на дне Тру-о-Натрона, также известного как Дун-Орей — вулканической кальдеры или кратера шириной 3300 футов (1000 метров), который остался после мощного извержения вулкана много лет тому назад.

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Белый цвет рта, носа и левой щеки черепа придает натрон – природная соленая смесь декагидрата карбоната натрия, бикарбоната натрия, хлорида натрия и сульфата натрия. Зоны глаз и носовых отверстий являются шлаковыми конусами — крутыми коническими холмами, построенными вокруг вулканических жерл, возвышающихся над остальным дном кальдеры.

Более темный участок слева от лица — это тень, откинутая высоким краем кратера, который помогает придать черепу характерную форму.

Тру-о-Натрон примерно 14 000 лет был "преуспевающим ледниковым озером", говорят ученые.

В 2016 году метеорологический спутниковый снимок урагана "Мэтью" - тропического шторма категории 5, унесшего жизни более 600 человек во всем Карибском бассейне - зафиксировал закрученный вихрь в виде зловещего темного лица с ярко-красными глазами и четкими зубами. Гаити.

Напомним, две гигантские планеты столкнулись и улетучились в звездной системе. После их смерти в космосе был замечен "пончик".

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