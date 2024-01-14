В Саккаре нашли древнеегипетские гробницы и статую 'бога молчания' (фото)

Археологи в Египте обнаружили серию гробниц, датированных примерно 1800-4800 годами, некоторые из которых содержат красочные маски мумий и даже детскую статую бога молчания.

По словам Нодзому Кавайи, директора Института изучения древних цивилизаций и культурных ресурсов Университета Канадзава, руководившего раскопками, цветные маски мумий, которые носили мертвые, вероятно, принадлежат римскому периоду (29 г. до н. э. – 641 н. э).

Как пишет Live Science, археологи нашли также маленькую статую Гарпократа, греческого бога, который выглядит как ребенок, сидящий верхом на гусе – он ассоциируется с тишиной. Гусь олицетворяет "злого духа, над которым торжествует Божественное Дитя".

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Команда также нашла стеллу или резную каменную плиту с надписью, указывающую, что она принадлежит человеку по имени "Героид".

Археологи поначалу нашли некоторые из захоронений на этом месте в северной Саккаре - включая гробницу "достойной" женщины, которую звали Деметрия, изображенной на резьбе с ее домашним любимцем.

Когда они вернулись в 2023 году, раскопали несколько дополнительных гробниц и артефактов.

"Район, который мы раскапываем, это восточное уступление плато Северная Саккара. Древнейшие гробницы относятся ко Второй династии (примерно 4800 лет назад)", - объяснил руководитель раскопок.

Команда ученых также нашла гробницы 18-й династии (примерно с 1550 по 1295 гг. до н. э.), позднего периода (приблизительно с 712 по 332 гг. до н. э.), а также гробницы и артефакты, датированные временем и Римской империи

Министерство туризма и древностей Египта заявило в переводе заявления, что в гробнице 18-й династии была мумия в гробу.

Саккара содержит огромные некрополи, поэтому не удивительно, что археологи обнаружили гробницы разных династий Древнего Египта.

Напомним, в Италии обнаружили роскошно украшенные гробницы 2 и 4 века нашей эры.

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